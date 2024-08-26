Попередні підсумки масованої ракетної атаки по Україні

Наразі станом на 17:30 немає зведених даних про кількість ракет і дронів, які сьогодні фашистська Росія запустила по Україні.

Ще вдень президент Зеленський повідомив про те, що ворог випустив 100 ракет і майже 100 БПЛА, але після цього тривога тривала ще декілька годин, а ПС ЗСУ повідомляли про Шахеди і балістику в українському небі.

Через масовану російську атаку принаймні п’ять людей загинули, 30 постраждали. Було уражено 57 об’єктів, повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

Після ранкової атаки росіян Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень. Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону. Він підтвердив, що ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень і додав, що до 17:00 проїзд дамбою відкриється.

Що стосується Вінницької області, то в.о. голови ОВА Наталя Заболотна повідомила, що загалом над територією Вінниччини пройшло 15 БпЛА та 22 КР. Із них попередньо підтверджено збиття трьох Шахедів (локаційно пропали – 8 ) та восьми крилатих ракет.

Тут слід розуміти, що інші не всі обов’язково уразили цілі. Частина ракет і дронів пролетіли в інші регіони (там частину з них могли збити).

«На жаль, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи однієї школи та приватних будинків. Є двоє поранених цивільних середнього ступеню важкості. Інформація про загиблих відсутня.

Усі служби працюють для ліквідації наслідків. Електропостачання, водопостачання відновлюється. Піротехнічні розрахунки АРЗ СП обстежують території влучань та падінь на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Пожежі, які виникли внаслідок влучань, локалізовані та ліквідовані.

Рух залізничним транспортом, який було зупинено внаслідок влучань поруч із залізничними коліями, відновлено.

Усі міжнародні фонди вчасно повідомлені та виїхали на місця для надання невідкладної допомоги постраждалому населенню екстреними наборами для ремонту, продуктовими наборами, а також для здійснення психологічної допомоги та юридичного супроводу», — написала Заболотна у Фейсбук.