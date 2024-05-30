Померла акторка Анастасія Заворотнюк

Вночі 30 травня померла відома російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка прославилася завдяки ролі няні Віки із Маріуполя у скандальному серіалі «Моя прекрасна няня», де українців висміювали та показували недолугими. Їй було 53 роки.

Життя артистки забрала онкологія. Багато років Заворотнюк боролася зі злоякісною пухлиною головного мозку четвертої стадії. Від 2019 року акторка припинила зніматися у кіно, взагалі не з’являлася на публіці та розпочала лікування. Лише 2020 року офіційно оголосили, що в артистки діагностували гліобластому.

Хвороба змінила Анастасію Заворотнюк до невпізнаваності. Час від часу в ЗМІ зливали знімки, на яких показували, який зараз вигляд має знаменитість.

Від 2017 року акторка перебувала у базі сайту «Миротворець». Вона незаконно перетнула кордон України та поїхала працювати до анексованого Криму, тим самим підтримавши окупацію півострова Росією. Хоча вже 2019 року акторка вітала Володимира Зеленського із перемогою на виборах та бажала йому стати чудовим президентом для України.

Щодо повномасштабної війни, то, звісно ж, Заворотнюк не могла висловити своєї позиції, адже перебувала в тяжкому стані. А от її донька Анна у фотоблогу зазначила, що хоче скорішого миру. Утім, російське вторгнення вона не коментувала.

Нагадаємо, у травні минулого року У Швейцарії у віці 83 років померла співачка Тіна Тернер. Вона була була однією з найпопулярніших співачок 1960-1980-х років, володаркою вісім премій Греммі і неофіційного титулу «королеви рок-н-ролу».

А 8 жовтня 2023 не стало народної артистки України Ніни Матвієнко. Причини смерті не називалися. Але треба враховувати, що за два дні Ніні Митрофанівні виконалося б 76 років. У Матвієнко, окрім відомої дочки Тоні, ще двоє дітей — Іван, який став ченцем, і Андрій — художник.