Помер засновник агентства Інтерфакс-Україна

Помер засновник і голова агентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. Про це агентство повідомило у вівторок, 28 травня.

«Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок. Йому було 63 роки», – йдеться у повідомленні.

Олександр Мартиненко народився у Харкові в 1960 році. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету. Створив і очолив агентство Інтерфакс-Україна у 1992 році. Був заступником голови (1991) і консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998-2001), секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001-2002), членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (2002-2003).

Кавалер ордена За заслуги III ступеня (2022), ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020). З 2010 року – заслужений журналіст України.

Наразі причина смерті невідома.

Мартиненко був частим гостем на багатьох телевізійних ток-шоу, виступав як експерт. Його аналіз завжди вирізнявся чіткістю і незаангажованістю.

Для багатьох в галузі він був прикладом… Світла пам’ять і співчуття рідним і близьким.