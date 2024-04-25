Помер колишній депутат Вінницької міської ради Вʼячеслав Шестопал

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  1. 25.04.2024
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Сьогодні у Вінниці помер Заслужений працівник сфери послуг України, заступник директора департаменту міського господарства Шестопал Вʼячеслав Леонідович. Він усе своє життя працював у комунальній сфері Вінниці на різниїх посадах.

«Вʼячеслав Леонідович народився 22 грудня — цей день має саму довгу ніч в році, але він був, навпаки, людиною світлою», — розповідає колишній депутат міської ради чотирьох каденцій Степан Бессолов. — «Він був дуже відповідальним в роботі. Пам’ятаю, якось він мені на прохання пришвидшити якісь роботи з благоустрою сказав, що зробить. Я уточнив, що питання на контролі у мера, і поцікавився, чи взагалі це технічно можливо… На це Слава з повною серйозністю відповів: «Якщо мер скаже, щоб корови полетіли — низько, але полетять!».

І в нього «летіли ці корови», він дуже багато зробив для розвитку Вінниці. В свій час навіть поборов дуже важку хворобу й повернувся до своєї улюбленої роботи.

У 2002-2006 роках Шестопал був депутатом міськради. 

Вічна пам’ять і співчуття рідним і близьким.

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