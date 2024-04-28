Польща чекає від України ініціативи щодо повернення чоловіків

Польський уряд вважає, що Україна має проявити ініціативу щодо повернення чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю TVN24.

«Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину», — зазначив польський урядовець.

За його словами, поки що невідомо, які саме ідеї розглядає Україна для повернення чоловіків додому, проте Сікорський назвав «цікавою» ініціативу з обмеження консульських послуг.

«Раніше, у грудні, коли я був у Києві після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки. Цікава ідея», — розповів Сікорський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про зміни в процедуру одержання паспортів чоловіками призовного віку за кордоном, що звертаються, зокрема, до філій ДП Документ. Таким чином, норми постанови про обмеження консульських послуг почали діяти з 25 квітня.

Уряд ухвалив постанову № 443 від 23 квітня, що вона вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звернулися з заявою-анкетою, починаючи з 25 квітня, зможуть одержати паспортні документи виключно в органах ДМС в Україні, тоді ж як пересилання документів до закордонних філій ДП Документ не здійснюватиметься.

За кордоном паспортні документи зможуть отримати такі категорії осіб: люди з інвалідністю; опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей; особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.