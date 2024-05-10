Полковнику СБУ пропонували $1 млн за допомогу в захопленні кар’єра на Вінниччині

Правоохоронці затримали ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки хабар у розмірі 1 млн доларів. Про це спецслужба повідомила у п’ятницю, 10 травня.

Вказано, що зловмисники хотіли підкупити одного з офіцерів Головного слідчого управління СБУ.

Йому запропонували велику суму грошей за те, щоб він допоміг здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.

«Співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства. Після відкриття «справи» рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності. У подальшому вони розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ», – йдеться у повідомленні.

Втім, про отриману «пропозицію» полковник СБУ одразу доповів своєму керівництву. Всіх чотирьох рейдерів затримали «на гарячому» під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів Києва.

Під час обшуків було виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

Слідчі повідомили всім затриманим про підозру за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.369 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, взимку на Вінниччині Державне бюро розслідувань затримало на хабарі керівника Тульчинської окружної прокуратури і заступника голови Тульчинської районної державної адміністрації. Про це 8 лютого повідомила пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР затримали керівника однієї з окружних прокуратур Вінницької обласної прокуратури та його спільника — заступника голови державної адміністрації цього ж району. Вони вимагали та отримали хабар від директора одного з держпідприємств за те, що не створюватимуть перешкод при здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження», — йшлося в повідомленні.

Зазначалося, що керівник прокуратури, маючи вплив на орган досудового розслідування та підпорядкованих йому прокурорів, вирішив підзаробити на наданих йому державою владних повноваженнях.

«Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації, який і висунув підприємцю вимогу про передачу 4 тис. доларів США», — повідомляли у ДБР.

Гроші передавали у два етапи: 2 тисячі доларів США авансом і ще 2 тисячі доларів після формування прокурором підстав для закриття провадження та досягнення домовленості із місцевими слідчими суддями про скасування арештів на майно, вилучене у кримінальному провадженні.

«Працівники ДБР затримали фігуранта та його спільника після отримання останньої частини у сумі 2 тис. доларів США під час розподілу хабаря. Проводяться невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання затриманих, інші першочергові слідчі дії для здобуття всіх доказів вчиненого злочину», — додали у ДБР.