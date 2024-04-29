Поляки розблокували всі КПП на кордоні з Україною

Нарешті цей жах припинився… Польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт (КПП) Рава-Руська – Гребенне на кордоні з Польщею для руху вантажівок. Таким чином вільно запрацювали усі пункти пропуску на кордоні між країнами.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у понеділок, 29 квітня.

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 10:00 (за київським часом) польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску Гребенне – Рава-Руська», – йдеться у повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

У Держприкордонслужбі зазначають, що на цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України фури рухаються за е-Чергою.

Нагадаємо, 19 квітня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною.

За словами глави уряду Польщі, Україна опинилась у вкрай складній ситуації після останньої серії російських атак і найближчий час може стати вирішальним для долі війни.

«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні… Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи», — сказав польський прем’єр.

Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів.

«Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни», — наголосив він.

Прем’єр Польщі нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Туск повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків.

«Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту», — сказав Туск, додавши, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску.