Поліцейського начальника підозрюють у незаконному збагаченні

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  1. 23.04.2024
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Заступнику начальника управління поліції ГУНП в Кіровоградській області повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації й незаконному збагаченні. Про це у вівторок, 23 квітня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Повідомляється, що підозрюваний з 2021 по 2022 роки служив на посаді заступника начальника одного із управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

«За цей час він незаконно збагатився та набув активів, які перевищували його законні доходи на понад 14 млн грн. У подальшому посадовець не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, відомості про набуті активи», — йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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