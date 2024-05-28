Подбор корма для кастрированных котов

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  1. 28.05.2024
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Кастрация котов — важная процедура, помогающая контролировать популяцию домашних животных и улучшать их качество жизни. После этого у питомцев меняются потребности в питательных веществах, поэтому владельцам необходимо уделить особое внимание выбору правильного корма.

Влияние кастрации на здоровье животных

Такая процедура оказывает значительное влияние на метаболизм домашних любимцев. После операции у животных снижается уровень половых гормонов. Питомцы становятся менее активными и склонны к набору лишнего веса, поэтому рекомендуется подбирать корм для котов в zootovary.com, где представлены рационы специально для стерилизованных пушистиков. Сбалансированное питание также помогает избежать развития мочекаменной болезни. Лишний вес способен спровоцировать возникновение различных заболеваний. Это может быть:

  1. диабет;
  2. артрит;
  3. печеночная недостаточность;
  4. сердечно-сосудистая болезнь.

Рекомендуется тщательно следить за рационом и уровнем физической активности питомца, чтобы предотвратить эти проблемы. Image

Основные критерии выбора корма

Кастрированные коты менее активны, поэтому их потребность в калориях снижается. Отдавайте предпочтение рациону с уменьшенным содержанием жиров и углеводов. Благодаря этому получится предотвратить набор лишнего веса. Для профилактики мочекаменной болезни выбирайте корм, в состав которого входят вещества, поддерживающие оптимальный уровень pH мочи. Также они снижают концентрацию минералов, которые могут способствовать образованию камней. Важно, чтобы пища содержала необходимые витамины и минералы в правильных пропорциях. Так поддерживается иммунная система пушистика.

Рекомендации по кормлению кастрированных питомцев

Разделите дневную норму рациона на несколько приемов пищи. Благодаря этому есть возможность контролировать аппетит кота. Регулярно взвешивайте питомца и корректируйте количество корма в зависимости от его физического состояния. Рекомендуется периодически консультироваться с ветеринаром для составления индивидуального плана питания. Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей и чистой воде. Это особенно важно, если животное питается сухим кормом. Выбор правильного рациона для кастрированных котов — залог их здоровья и долголетия. Подбирайте качественный корм для поддержания отличного самочувствия домашнего любимца. Придерживайтесь рекомендаций по кормлению, чтобы обеспечить животному здоровую жизнь.

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