Почав діяти сайт, присвячений санкціям проти РФ

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  1. 03.06.2024
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Почав діяти сайт присвячений санкціям, запровадженим проти Росії у зв’язку з її агресією проти України. Про це в понеділок, 3 червня, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«На сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал РФ. Користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора», — йдеться в повідомленні.

На сайт можна перейти за посиланням.

Нагадаємо, Україна вперше продасть підсанкційний завод. Підприємство ПентоПак було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді. Стартова ціна становить 203,7 млн гривень.

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