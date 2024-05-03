По всій Україні вчетверте за сьогодні оголошено повітряну тривогу

Починаючи з 15-ої години в Україні станом на 21:43 вже вчетверте оголошено повітряну тривогу у всіх без винятку областях.

Причина в перших трьох випадках полягала в ракетній загрозі через підняття в Росії у повітря винищувача МіГ-31К, який здатен запускати ракету Х-47 «Кинджал».

Цього разу тривога була в деяких східних областях. І на неї наклалася загальна. Теж по причині того, що в Росії злетів МіГ-31 з аеродрому Саваслейка у Нижньогородський області.

Час тривоги дивись на прикладі Вінницької області (він однаковий по всій країні).

Про це повідомило командування ПС ЗСУ.