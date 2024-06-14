 

По всій Україні оголошено повітряну тривогу

  1. 14.06.2024
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В Україні станом на 14:50 було оголошено повітряну тривогу у всіх областях.

Зазвичай таке відбувається, коли російсько-фашистські загарбники здіймають свої винищувачі МіГ-31К, які здатні нести швидкісну ракету Кинджал.

Також тривога на більшій частині території України оголошується, коли є загроза пуску ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 і Ту-95.

В даному випадку має місце загроза від МіГ-31К, що злетів з одного з аеродромів у Росії, про що повідомило командування ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, українські ППО з весни минулого року до березня цього збили 25 «Кинджалів». Збивали їх і під час березневих атак, але точна кількість невідома.

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