По окупантам в Козацькому нанесено удар

В районі Козацького (Херсонська область, на правому березі Дніпра біля греблі Каховської гідроелектростанції) Збройні сили України завдали удар по російським загарбникам. Про це сьогодні в обід повідомив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ»: «Деталі згодом».

Місцевий ТГ «Х..вий Херсон» дещо скромніше повідомив, що в районі Козацького пролунав вибух, а потім з’явився чорний дим.

Від Козацького до найближчої вільної території мінімум 35 кілометрів по прямій на мапі. Це робоча відстань для високоточних снарядів GMRLS від реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS II» чи «М270».

Тим часом, спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров в звіті про ситуацію на Херсонському напрямку за перших дванадцять годин першого листопада повідомив: «Противник продовжує обороні дії та облаштовує нові рубежі оборони».

Сторони обмінюються ракетно-артилерійськими ударами. При цьому окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру в населених пунктах Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

В свою чергу, Сили оборони тільки протягом ночі виконали понад сотню вогневих завдань по колонам техніки і позиціям ворога, місцях зосередження живої сили, техніки та озброєння.