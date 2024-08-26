Плоскостопість у дітей: чим небезпечна та як її лікувати

Плоскостопість – це поширена патологія розвитку опорно-рухового апарату у дітей. Вона характеризується сплощенням склепінь стоп. Розказуємо, як позбутися плоскостопості та чим вона небезпечна для дитячого організму.

Симптоми плоскостопості – на що варто звернути увагу батькам

Усі діти народжуються з плоскими стопами. Під час подальшого розвитку опорно-рухового апарату склепіння отримують природні вигини. Але цьому може завадити багато факторів. Ось деякі причини плоскостопості у дітей:

спадковість;

деякі захворювання (рахіт, дисплазія, інфекції тощо);

вроджена клишоногість;

травми ніг;

надмірні навантаження та раннє вставання на ноги;

неякісне взуття.

Плоскостопість розвивається поступово. Але батьки можуть побачити певні симптоми, які свідчать про наявність деформації стоп у дитини:

біль у стопах і судоми;

швидка втомлюваність;

зміна ходи та постави;

нерівномірний знос підошви взуття;

відсутність природних вигинів склепінь.

Дуже важливо виявити розвиток плоскостопості на ранніх стадіях. Бо негативний вплив деформації стоп на дитяче здоров’я дуже великий.

Наслідки плоскостопості

Але чому плоскостопість впливає на весь організм? Тут все просто. Стопа зі склепіннями виступає природним амортизатором. Це дозволяє рівномірно розподіляти вертикальні навантаження. Коли ця функція у стоп відсутня та розвивається плоскостопість, дитина може відчувати наступні наслідки:

біль у ногах, спині та шиї;

зміна ходи та постави;

розвиток супутніх патологій опорно-рухового апарату (сколіоз, міжхребцеві грижі тощо);

деформація колінних і тазостегнових суглобів;

зниження рухової активності.

Це може значно погіршити стан його здоров’я та якість життя дитини у майбутньому. Наприклад, у старшому віці буде потрібно доросле ортопедичне взуття.

Як лікувати плоскостопість у дітей?

Якщо батьки помітили у дитини один або кілька з вищезазначених симптомів, то треба звернутися до лікаря-ортопеда. Після проведення діагностики спеціаліст поставить діагноз та розкаже, чи можна вилікувати плоскостопість у конкретному випадку. До індивідуального плану лікування можуть входити такі заходи:

лікувальна фізкультура;

фізіотерапія;

ходьба нерівними поверхнями (пісок, галька, трава);

масажі;

домашня лікувальна гімнастика – крім того, це прекрасна профілактика плоскостопості у дітей;

хірургічне втручання (один з радикальних методів, як вилікувати плоскостопість).

Авжеж для профілактики та лікування плоскостопості у дітей потрібно підтримувати стопи в анатомічно правильному положенні. З цим допоможе ортопедичне взуття для хлопчиків чи дівчат. Воно стильне, якісне та забезпечує необхідну підтримку стопи дитини. У онлайн-каталозі Olvi батьки можуть підібрати взуття на будь-який сезон, бо тут є кросівки, черевики, туфлі, капці тощо.

За матеріалами: https://olvi.ua/ua/