Племінниця Путіна стала заступницею міністра оборони Росії

Російський диктатор Путін оновив керівництво Міністерства оборони, призначивши нових заступників міністра, серед них опинилася його двоюрідна племінниця Ганна Цивільова. Про це йдеться в указах очільника Кремля.

Цивільова — дружина колишнього губернатора Кемеровської області, який нещодавно став міністром енергетики РФ, Сергія Цивільова. За даними журналістських розслідувань, вона є двоюрідною племінницею Путіна.

Подружжя Цивільових було співвласником великої вугледобувної компанії Колмар. У 2023 році Анна Цивільова була призначена головою російського фонду Захисники Вітчизни, який займається соціальною підтримкою сімей учасників війни проти України.

Крім Цивільової, заступником міністра оборони призначено Павла Фрадкова, сина колишнього глави уряду Росії та екскерівника Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова. Першим заступником міністра оборони став Леонід Горнін.

Раніше Путін звільнив з посад заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову та генерала Павла Попова.

Нагадаємо, 14 травня Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрія Бєлоусова замість Сергія Шойгу.