Губернатор Примо рського краю РФ здав своїх мобілізованих, які скаржаться на великі втрати, в військову прокуратуру

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках (переважно Донецька область, північний край Бахмутського розташовано на Луганщині). При цьому за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити ворожі атаки в районах Ямполя, Білогорівки, Андріївки, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Новомихайлівки та Павлівки.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому в соціальній мережі «Фейсбук», зокрема, повідомив його спікер Олександр Штупун.

Тим часом, очікувану відповідь отримали морські піхотинці 155-ої бригади тихоокеанського флоту РФ, які пожалілися губернатору Приморського краю Олегу Кожемяко на невиправдані великі втрати під час даремних штурмів Павлівки під Вугледаром на півдні Донецької області – він переадресував звернення в військову прокуратуру та інші силові структури, підозрюючи, що це «українська дезінформація».

Таким чином, в зраді обвинувачені й російські воєнкори-пропагандисти, які встигли висвітлити цю тему. Один з них – Олексій Суконкін – стоїть на своєму навіть після фактичного попередження.

Сама ситуація, на перший погляд, досить дивна: чому раптом військові жаліються цивільному губернатору? Але все просто: Павлівку серед інших штурмували нещодавно мобілізовані, яким особисто Кожемяко обіцяв «легку прогулянку» в Україні.

Раніше повідомлялося, що 155 бригада в боях за Павлівку втратила триста інтервентів і половину техніки.