 

Після ракетної атаки в Криму палають склади боєприпасів

  1. 04.05.2024
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Минулої ночі бази російських загарбників в окупованому з 2014 року Криму начебто були атакованими чотирма американськими оперативно-тактичними ракетами «ATACMS».

Принаймні про це офіційно заявило міністерство оборони фашистськоїРФ, стверджуючи, що всі ракети були збиті протиповітряною обороною інтервентів. Інформації з альтернативних джерел наразі немає.

Але російські джерела повідомляють про масштабну пожежу біля села Лугове Сакського району (центральна степова частина півострова), яка розпочалася саме під час ракетної атаки.

Деякі блогери, зокрема «Пан Пачковский», стверджують, що палають склади боєприпасів, та припускають, що ППО РФ взагалі не здатна збивати «ATACMS».

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