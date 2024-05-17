Після атаки дронів Севастополь залишився без електрики та води

Окупований з 2014 року Севастополь минулої ночі був атакований цілими зграями безпілотних літальних і морських апаратів. Точні результати наразі невідомі, але місто частково знеструмлене – вірогідно, через ураження Балаклавської ТЕС.

У цьому сенсі цікаві заяви і дії гауляйтера міста Михайла Развожаєва. Він заявив про збиття усіх дронів, що в принципі ще може бути – у Севастополі у загарбників найкраща протиповітряна і морська оборона.

А проблеми з електрикою Развожаєв пояснив падінням уламків безпілотних літальних апаратів на електричну підстанцію Севастополь. А у це вже важко повірити, хіба що «уламками» виявилися заряди дронів чи ракети ППО.

Підтверджує серйозність ситуації скасування занять у школах і дитячих садках і оголошення планових відключень світла. Развожаєв стверджує, що на ремонт підстанції знадобиться близько доби.

Місцеві жителі додають, що крім електрики в Севастополі в багатьох будинках відсутнє водопостачання.