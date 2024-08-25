Підсумки нічної ракетної атаки по Україні

Минулої ночі російські окупанти вдарили з території РФ балістичною ракетою «Іскандер-М», крилатою «Іскандер-К» і шістьма авіаційними «Х-59» (чи «Х-69») по Чернігівській, Сумській, Харківській і Донецькій областях.

Повідомивши про це у ранковому зведенні на офіційних медіаресурсах, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив: «Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей».

У свою чергу, Харківська обласна військова адміністрація доповіла про ракетні удари по Харкову, де внаслідок влучання в приватний будинок постраждали шість осіб, і Чугуєву, де в такій же ситуації поранені чотири людини.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що прильотів було два. Перший у Слобідському районі, де постраждало 6 людей, 2 приватних будинки повністю зруйновані, ще 10 пошкоджені. Другий пошкодив газогін, пожежу локалізували вогнеборці.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок ракетного удару по місту Балаклія Харківської області (верхнє фото) постраждав цивільний громадянин, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт. Загорілися два приватні будинки, гараж та легкове авто; пожежу було ліквідовано.

У Краматорську Донецької області (нижнє фото) внаслідок удару по готелю постраждали двоє цивільних, ще мінімум один знаходиться під завалами. Усі постраждалі є журналістами з України, США та Великобританії. Пошкоджена й сусідня багатоповерхівка.

Також Микола Олещук доповів про запуск загарбниками дев’яти ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed» з мису Чауда на південному сході окупованого Криму. Вісім з них збиті мобільними вогневими групами у Миколаївській області.