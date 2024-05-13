Підсумки нічної ракетної атаки по містах Донеччини

Минулої ночі російські окупанти вдарили керованими зенітними ракетами «С-300», проти яких безсила наша протиповітряна оборона, по місту Селідове Донецької області.

Місцева влада повідомила про пошкоджені багатоповерхові будинки та заклад освіти. Попередньо обійшлося без жертв серед мирного населення.

Те саме сталося у сусідньому містечку Новогродівка. О 1:05 декілька «С-300» зруйнували чи пошкодили дев’ять багатоквартирних та три приватних житлових будинки, господарські споруди, два легкові автомобілі. За даними місцевої влади, обійшлося без жертв, та постраждалих.

Також близько першої години внаслідок удару загарбників у більш віддаленому від лінії фронту місті Покровськ пошкоджень зазнали більше десяти багатоквартирних будинків, заклад освіти та комунальне майно. «Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила», — повідомила адміністрація.