 

Підсумки нічної ракетної атаки на Україну

  1. 30.05.2024
  2. Рубрика:

Минулої ночі російські окупанти вдарили по Україні 11 крилатими ракетами «Х-101» і «Х-555», запущеними літаками «Ту-95МС» з Саратовської області РФ, та 8 зенітними керованими «С-300» і «С-400» по Харківщині.

Наша протиповітряна оборона змогла збити тільки 7 «Х». Нагадаємо, проти ЗРК «С-300-400» вона традиційно безсила, вони б’ють на відстань до двохсот кілометрів.

Також агресор запустив по Україні 32 дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» з окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря (Краснодарський край РФ). Усі вони були знешкоджені.

Повітряні цілі збивалися у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської,  Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей зенітними ракетними комплексами, мобільними вогневими групами та підрозділами радіоелектронної боротьби.

На відміну від попередніх повідомлень командувач Повітряних Сил Збройних сил України Микола Олещук в останньому переліку не згадав літаки винищувачі. Він вказав, що цілями ворога були військові об’єкти та критична інфраструктура.

На момент написання цих рядків подробиці всіх ударів переважно невідомі. Але місцева влада селища Мала Данилівка на Харківщині розповіли про 5 ракетних ударів, внаслідок яких сильні руйнування отримали житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, бібліотека, спортивна школа тощо. Восевидь, що там били ракетами С-300…

На фотографії знищений манеж Харківського зооветеринарного інституту…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Макеевке сгорел рынок: видео

26.10.2017 - 11:01
В Макеевке сильный пожар Макеевка в упор примыкает к северо-восточному краю Донецка и своими западными околицами почти выходит к линии фронта. В случае серьезных боев под Донецком (особенно на северном ...
читать

На луне дороги лучше (видео)

10.11.2015
Ранее мы показывали Вам, как ...
читать

Парасюк с размаха ударил по голове полицейского: видео

05.12.2017
Нардеп Владимир Парасюк вновь ударил ...
читать

Появилось видео, как Савченко сбила женщину

13.04.2017
КП в Украине раздобыла видео ...
читать