Підсумки нічної ракетної атаки на Україну

Минулої ночі російські окупанти вдарили по Україні 11 крилатими ракетами «Х-101» і «Х-555», запущеними літаками «Ту-95МС» з Саратовської області РФ, та 8 зенітними керованими «С-300» і «С-400» по Харківщині.

Наша протиповітряна оборона змогла збити тільки 7 «Х». Нагадаємо, проти ЗРК «С-300-400» вона традиційно безсила, вони б’ють на відстань до двохсот кілометрів.

Також агресор запустив по Україні 32 дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» з окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря (Краснодарський край РФ). Усі вони були знешкоджені.

Повітряні цілі збивалися у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей зенітними ракетними комплексами, мобільними вогневими групами та підрозділами радіоелектронної боротьби.

На відміну від попередніх повідомлень командувач Повітряних Сил Збройних сил України Микола Олещук в останньому переліку не згадав літаки винищувачі. Він вказав, що цілями ворога були військові об’єкти та критична інфраструктура.

На момент написання цих рядків подробиці всіх ударів переважно невідомі. Але місцева влада селища Мала Данилівка на Харківщині розповіли про 5 ракетних ударів, внаслідок яких сильні руйнування отримали житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, бібліотека, спортивна школа тощо. Восевидь, що там били ракетами С-300…

На фотографії знищений манеж Харківського зооветеринарного інституту…