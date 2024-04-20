Підсумки нічної ракетної атаки на Україну

Минулої ночі російські окупанти вдарили по Україні трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», зенітними керованими ракетами «С-300» і «С-400» із Бєлгородської області, а також керованими ракетами «Х-59» і «Х-69», запущеними літаками з акваторії Чорного моря.

Наша протиповітряна оборона збила «тільки» дві останні авіаційні ракети. Про це на відомчих медіаресурсах повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

З урахуванням того, що наша протиповітряна оборона безсила проти ЗРК «С-300-400» і балістичних «Іскандерів», це можна вважати гарним результатом.

У свою чергу, Сили оборони півдня України уточнили, що «балістикою» ворог атакував промислову інфраструктуру Запоріжжя вночі («інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються») і вже вранці уразив інфраструктурний об’єкт в Одесі («інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється»).

Судячи з усього, Микола Олещук про останній удар не згадував. Також Сили оборони півдня України підтвердили його слова про збиті цілі: «На світанку ворог спрямував керовані авіаційні ракети «Х-59» з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря».