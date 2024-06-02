Підсумки нічної ракетно-дронової атаки РФ по Україні

Минулої ночі російські загарбники вдарили по Україні крилатою ракетою «Іскандер-К» з окупованого Криму в напрямку Харківської області, а також зенітною керованою «С-300» з окупованої частини Донецької області (вона летить не далі, ніж на двісті кілометрів).

Також ворог запустив з мису Чауда на південному сході Криму 25 ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136». 24 з них були збиті нашою протиповітряною обороною у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, нічого не вказавши про «долю» вищезгаданих ракет.

А от голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що над регіоном були збиті два дрони-камікадзе і крилата ракета у Криворізькому районі. Оскільки останній лежить не на шляху з півострову до Харківщини, важко сказати, чи це та ракета, про яку згадуав Микола Олещук.

Тим часом, ДТЕК заявив, що екстрені відключення електроенергії запроваджені у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях: «Екстрені відключення запроваджені за вказівкою Укренерго».