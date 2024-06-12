 

Підсумки нічної ракетно-дронової атаки – ППО збила «Кинджал»

  1. 12.06.2024
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Минулої ночі російські загарбники вдарили по Україні аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області РФ, балістичною «Іскандер-М» з окупованого Криму і чотирма крилатими Х-101 і Х-555 з бомбардувальників Т-95МС з Саратовської області РФ.

Окрім того, інтервенти запустили 24 ударні безпілотні літальні апарати типу іранських «Shahed-131/136» зі східного берегу Азовського моря (Краснодарський край РФ).

Наші зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби знищили майже всі вищевказані цілі, окрім однієї – ракети «Іскандер-М».

За даними командуючого Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука, це сталося у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

У столиці за даними міської військової адміністрації внаслідок чудової роботи протиповітряної оборони руйнувань і потерпілих не зафіксовано.

На Київщині влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури теж не зафіксовано. Але за даними обласної ВА не критично поранений цивільний. В одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті — до її ліквідації залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, автозаправна станція і гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення.

На Дніпропетровщині, за даними ОВА, збито одинадцять дронів-камікадзе. Уламками пошкоджені дев’ять приватних будинків, поранені троє цивільних.

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