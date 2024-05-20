 

Підсумки нічної ракетно-дронової атаки по Україні

  1. 20.05.2024
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Усі 29 дронів-камікадзе типу іранських «Shahed-131/136», які російські окупанти минулої ночі випустили по Україні з Краснодарського краю (східний берег Азовського моря) і Курської області РФ, були збиті нашою протиповітряною обороною.

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Відзначимо, що вже втретє поспіль наша ППО збиває 100% Шахедів…

Географія досить широка — винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби уражали ударні безпілотні літальні апарати у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Командування Військово-Морських Сил ЗСУ заявило, що його бійці збили чотири російських «Шахеди» над Миколаївською областю.

Також Микола Олещук повідомив, що ворог вдарив по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М». Її збити не вдалося.

Станом на 9:10 про наслідки повітряних ударів новин не було.

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