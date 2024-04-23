 

Підсумки нічної ракетно-дронової атаки по Україні

  1. 23.04.2024
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Минулої ночі російські загарбники вдарили по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Бєлгородської області РФ та шістнадцятьма ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136», запущеними з Курської області  РФ і мису Чауда на південному сході окупованого Криму.

Наша протиповітряна оборона збила 15 дронів-камікадзе у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Про це доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У свою чергу, Сили оборони півдня України розповіли про збиття семи баражуючих боєприпасів на Одещині і чотирьох на Миколаївщині. В Одесі падіння збитого дрону завдало руйнувань житловому сектору, крамницям та іншим об’єктам інфраструктури. Поранені дев’ять людей, з яких чотири дитини.

Місцева влада уточнила, що зруйновані щонайменше чотирнадцять квартир.

Таким чином, на Черкащину і Київщину прийшлося чотири збитих «Шахеди». Столична влада заявила про збиття усіх камікадзе та відсутність руйнувань і жертв.

На момент написання цих рядків інформації про наслідки ударів «Іскандерами» ми не помітили.

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