Підсумки нічної ракетно-дронової атаки на Україну

Минулої ночі російські загарбники вдарили по Дніпропетровській області з окупованого Криму двома крилатими ракетами «Іскандер-К», які були збиті в цьому регіоні нашими зенітно-ракетними комплексами.

Також агресор на північному напрямку запустив по Україні чотири безпілотні літальні апарати невстановленого типу. Два з них були збиті мобільними вогневими групами на Чернігівщині, інші «припинили своє існування самостійно».

Принаймні так у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Хоча дрон-камікадзе у будь-якому випадку «припиняє існування», питання лише в тому, чи зумів він при цьому завдати шкоди…

Наприклад, вищезгадані ракети завдали значних проблем жителям Дніпра. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив їх збиття нашою протиповітряною обороною. Однак від падіння уламків були поранені семеро людей, з них двоє дітей, пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи минулої ночі в містечку Дружківка Донецької області, але станом на зараз подробиць ми не помітили.