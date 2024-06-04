 

Підсумки нічної ракетно-дронової атаки на Україну

  1. 04.06.2024
  2. Рубрика:

Минулої ночі російські загарбники вдарили по Дніпропетровській області з окупованого Криму двома крилатими ракетами «Іскандер-К», які були збиті в цьому регіоні нашими зенітно-ракетними комплексами.

Також агресор на північному напрямку запустив по Україні чотири безпілотні літальні апарати невстановленого типу. Два з них були збиті мобільними вогневими групами на Чернігівщині, інші «припинили своє існування самостійно».

Принаймні так у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Хоча дрон-камікадзе у будь-якому випадку «припиняє існування», питання лише в тому, чи зумів він при цьому завдати шкоди…

Наприклад, вищезгадані ракети завдали значних проблем жителям Дніпра. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив їх збиття нашою протиповітряною обороною. Однак від падіння уламків були поранені семеро людей, з них двоє дітей, пошкоджені півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи минулої ночі в містечку Дружківка Донецької області, але станом на зараз подробиць ми не помітили.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В центре Винницы иорданский студент на BМW сбил байкера: фото, видео

26.05.2017 - 13:19
Всем экстренных службам знаком «закон парных случаев». Подтвердился он и 25 мая, когда в Виннице и Ладыжине пострадали два мотоциклиста. В областном центре ДТП стало следствием грубого нарушения правил дорожного ...
читать

Гигантский 3-D принтер печатает дома целиком (видео)

25.10.2015
Big Delta представляет собой гигантский 3D ...
читать

Куцка забил Галатасараю с 51-го метра: видео гола

02.04.2018
В матче чемпионата Турции между ...
читать

Пьяные дорожники нанесли на асфальт разметку (видео)

14.10.2015
Дорожная разметка, в идеале, должна ...
читать