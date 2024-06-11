Підсумки нічної повітряної атаки по Донеччині

Минула ніч обійшлася без системних ракетних і дронових ударів російських окупантів по Україні, хоча пресслужба Повітряних сил Збройних сил України у своєму Телеграм-каналі сім разів писала про загрозу…

При цьому ворог продовжував завдавати авіаційні удари по прифронтових регіонах. Так, блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав:

«Вночі орки керованими авіаційними бомбами куярили Костянтинівку (Донеччина), тупо скинули декілька авіабомб прямо на житлові масиви».

Але обласна прокуратура уточнила, що на місто впала одна КАБ-500. П’ять місцевих жителів поранені, пошкоджені щонайменше тринадцять багатоквартирних житлових будинків (дивись фотографії).

Окрім того, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» написав:

«Миколаївка, Донецька область. Вночі був приліт по Слов’янській ТЕС. Місцеві повідомляють, що чули потужний вибух і бачили клуби диму з боку ТЕС, після цього почалися перебої з електроенергією».