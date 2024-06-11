 

Підсумки нічної повітряної атаки по Донеччині

  1. 11.06.2024
  2. Рубрика:

Минула ніч обійшлася без системних ракетних і дронових ударів російських окупантів по Україні, хоча пресслужба Повітряних сил Збройних сил України у своєму Телеграм-каналі сім разів писала про загрозу…

При цьому ворог продовжував завдавати авіаційні удари по прифронтових регіонах. Так, блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав:

«Вночі орки керованими авіаційними бомбами куярили Костянтинівку (Донеччина), тупо скинули декілька авіабомб прямо на житлові масиви».

Але обласна прокуратура уточнила, що на місто впала одна КАБ-500. П’ять місцевих жителів поранені, пошкоджені щонайменше тринадцять багатоквартирних житлових будинків (дивись фотографії).

Окрім того, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» написав:

«Миколаївка, Донецька область. Вночі був приліт по Слов’янській ТЕС. Місцеві повідомляють, що чули потужний вибух і бачили клуби диму з боку ТЕС, після цього почалися перебої з електроенергією».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Волшебство под открытым небом Винницы (видео)

25.11.2015 - 15:40
В Виннице за 5 минут рисуют космические пейзажи В большинстве туристических центров Европы уличная живопись давно стала обычным явлением. Художники с баллончиками в руках привлекают внимание прохожих незаурядным подходом к ...
читать

Бешеный Trabant 4×4, — недоразумение ГДР-овского автопрома превратили в монстра  (видео)

27.11.2015
Над забавными восточногерманскими Trabant с ...
читать

Заря в феерической концовке матча сломала Шахтер: видео

10.12.2017
После осечки киевлян в матче ...
читать

Душ будущего обещает экономию до 80% воды

06.09.2015
На душ приходится большая часть потребления воды в нашем ...
читать