 

Підсумки нічної повітряної атаки – найбільше постраждав Харків

  1. 21.05.2024
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Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 29 ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136» з мису Чауда на південному сході окупованого Криму та Курської області і Краснодарського краю РФ.

28 з них наші мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи, винищувачі і підрозділи радіоелектронної боротьби збили у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Харківська міська і обласна влада повідомили, що вночі внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж, постраждали п’ять людей.

А вже о 7:05 ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури, у результаті чого постраждали дві людини, пошкоджені 25 вантажних автомобілів і автобусів, три легкові автомобілі, будівля комунального підприємства. І чотири приватні будинки.

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