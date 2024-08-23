Підсумки нічної повітряної атаки на Україну

Минулої ночі російські окупанти з Воронезької області РФ вдарили по Україні двома балістичними ракетами («Іскандер-М» чи корейські «KN-23»). Також з Курської області і Краснодарського краю РФ ворог запустив шістнадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed».

Наші авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи збили 14 дронів-камікадзе у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Ще два «Шахеди» «локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила».

Якщо ми правильно зрозуміли останню цитату з ранкового зведення командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука, вона стосується саме баражуючих боєприпасів.

Черкаська обласна військова адміністрація доповіла, що вночі ворожа ракета вибухнула на відкритій місцевості, викликавши пожежу деревини, яка там зберігалася. Але вогонь швидко загасили пожежники. Також в регіоні було збито «Шахед».

Київська ОВА заявила, що протиповітряна оборона вночі збила усі дрони-камікадзе, які атакували регіон: «Влучань в обʼєкти інфраструктури та постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів».