 

Підсумки нічної повітряної атаки на Україну

  1. 08.06.2024
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Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні тринадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136» з Курської області РФ та мису Чауда на південному сході окупованого Криму.

Також ворог атакував керованою авіаційною ракетою «Х-59» з району Курська. Її та дев’ять дронів-камікадзе збили наші мобільні вогневі групи і засоби радіоелектронної боротьби у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Тобто не вдалося збити 4 Шахеди.

На момент написання цих рядків про наслідки атаки не повідомлялося. Хоча місцеві жителі і влада інформували, що у Покровську Донецької області внаслідок атаки «Шахедів» вночі пролунав вибух.

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