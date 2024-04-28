Підсумки нічної повітряної атаки на Україну

Минулої ночі російські окупанти вдарили по Україні зенітною керованою ракетою «С-300», проти яких безсила наша оборона, з Бєлгородської області РФ. Дальність їх польоту становить десь 200 кілометрів, швидше за все, били по Харківщині.

Також ворог запустив чотири дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» із мису Чауда на південному сході окупованого Криму та п’ять ударних безпілотних літальних апаратів невстановленого типу із окупованої частини Херсонщини.

Наша протиповітряна оборона збила усі чотири «Шахеди» на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині і один баражуючий боєприпас на Миколаївщині.

Про це на офіційних медіаресурсах повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Місцева влада і силові структури розповіли, що у Миколаєві дрони сильно пошкодили будівлю готелю, пожежу оперативно загасили рятувальники. В сусідньому готелі вибито вікна та пошкоджено автомобілі.

Орім того, у Миколаєві пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, про що повідомила обласна військова адміністрація: «Наслідки уточнюються, постраждалих немає».

Виходить, що на Миколаївщині влучання були безпілотниками невстановленого типу.