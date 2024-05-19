 

Підсумки нічної масованої атаки «Шахедами» на Україну

  1. 19.05.2024
  2. Рубрика:

Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 37 ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» з Курської області і Краснодарського краю (східного узбережжя Азовського моря) РФ.

Усі вони були збиті нашими зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та підрозділами радіоелектронної боротьби у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

У свою чергу, Сили оборони півдня України розповіли, що протягом шести годин двадцять дронів-камікадзе були збиті над Одещиною, три над Херсонщиною і один над Миколаївщиною.

Внаслідок падіння уламків на Одещині пошкоджено адміністративну будівлю. А в самому обласному центрі уламки впали на подвір’я в житловому кварталі, обійшлося без постраждалих.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Семенченко и Парасюк устроили скандал при досмотре в Раде: видео

22.03.2018 - 13:10
Введенное 21 марта в ВР правило по досмотру личных вещей и запрете присутствия в парламентском зале с оружием привело к первому инциденту. Владимир Парасюк отказывался ему следовать, а Семен Семенченко ...
читать

Саакашвили выдвинул претензии Порошенко: видео

27.07.2017
Реакция Саакашвили на лишение гражданства ...
читать

Найдена суперскоростная замена Wi-Fi, которая имеет высокий уровень информационной безопасности (видео)

16.03.2016
Вполне возможно, что в скором ...
читать

Як у Вінниці дівчата на шпильках змагались

08.08.2016
Високі підбори та ошатні  сукні ...
читать