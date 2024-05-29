Підсумки нічної атаки «Шахедами» по Україні

Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні чотирнадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» зі східного берегу Азовського моря (Краснодарський край РФ).

Тринадцять з них наші винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби збили у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. В якій області сталося влучання ще одного Шахеда, не вказується.

Рівненська обласна військова адміністрація розповіла, що в результаті падіння уламків на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів. Наразі електропостачання відновлене, обійшлося без жертв.

Місцева влада міста Селідове Донецької області повідомила про удар двома авіаційними бомбами «УМПБ Д-30С», внаслідок чого загинув місцевий житель 1970 року народження, поранена жінка 1953 р.н., зруйновано житловий будинок, пошкоджені ще 10 і магазин.