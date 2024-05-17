Підсумки нічної атаки «Шахедами» по Україні

Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні двадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136» з Курської області та Краснодарського краю (східний берег Азовського моря) РФ.

Усі вони були збиті нашими літаками-винищувачами, зенітно-ракетними комплексами, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби в межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Про це у рановому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що під час повітряної атаки були влучання у Холодногірському і Новобаварському районах Харкова: «На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило». Про подробиці наразі не повідомлялося.