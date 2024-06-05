 

Підсумки нічної атаки «Шахедами» на Україну

  1. 05.06.2024
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Минулої ночі російські загарбники запустили по вільній Україні 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» з мису Чауда на південному сході окупованого Криму.

Наші зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи і системи радіоелектронної боротьби збили 22 (81%) дрони-камікадзе у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін без подробиць розповів, що вночі ворожі баражуючі боєприпаси атакували промисловий об’єкт в регіоні: «Є влучання». При цьому постраждав чоловік, який відмовився від госпіталізації.

Про інші наслідки повітряної атаки на момент написання цих рядків інформації не було.

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