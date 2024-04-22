 

Підсумки нічної атаки «Шахедами» на Україну

  1. 22.04.2024
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Минулої ночі російські загарбники вдарили з окупованої частини Донеччини по вільній Україні трьома зенітними керованими ракетами «С-300» і «С-400», проти яких безсила наша протиповітряна оборона. Дальність їх дії – максимум триста кілометрів.

Окрім того, ворог запустив сім ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» з мису Чауда на південному сході окупованого Криму. П’ять із них були збиті мобільними вогневими групами в Одеській області.

Про це у ранковому зведенні, розміщеному на своїх медіа-ресурсах, доповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У свою чергу, Сили оборони півдня України розповіли, що дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства на Одещині. Знищено складські будівлі та сільськогосподарську техніку (на фотографіях щонайменше чотири трактори). Обійшлося без людських жертв.

На момент написання цих рядків інформації про наслідки удару «С-300» і «С-400» ми не помітили…

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