Підсумки нічної атаки Шахедами і ракетами по Україні

Минулої ночі російські окупанти вдарили по Харківщині двома зенітними керованими ракетами «С-300» і «С-400», проти яких безсила наша протиповітряна оборона, з сусідньої Бєлгородської області РФ.

Також агресор випустив десять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136». Усі вони були збиті мобільними вогневими групами у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, доповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що удар по житловому району міста стався о 3:20. Тип зброї він не вказав, але можна припустити, що це були вищевказані ракети. Пошкоджені дванадцять приватних будинків. З фото зрозуміло, що принаймні декілька з них фактично знищені. Постраждали дві людини.

Також Олег Синєгубов без деталей повідомив про ворожий удар по Дергачах Харківського району.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак доповів, що окупанти завдали ударів дронами по Нікополю, у результаті чого пошкоджені будівлі двох приватних підприємств, магазин та автомобіль. Минулося без загиблих і постраждалих.