Підсумки масштабної ракетної атаки по Україні

Минулої ночі російські окупанти випустили по Україні 34 ракети: 9 крилатих «Х-101» і «Х-555» із літаків стратегічної авіації «Ту-95 МС» з Саратовської області, 9 керованих авіаційних «Х-59» і «Х-69» з Бєлгородщини та Азовського моря, 2 зенітні керовані ракети «С-300» з Бєлгородщини, 2 крилаті «Іскандер-К» з Криму, 4 аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з Рязанщини й Тамбовщини, 8 крилатих «Калібрів» з Чорного моря.

За даними Повітряних сил Збройних сил України наша протиповітряна оборона знищила 21 ракету: 6 « Х-101» і «Х-555», 8 «Х-59» і «Х-69», 1 «Іскандер-К» і 6 «Калібрів».

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На одному з об’єктів начальник зміни отримав контузію.

ДТЕК заявила про удари по чотирьом своїм тепловим електростанціям. Обладнання серйозно пошкоджено, є постраждалі цивільні.

Львівська обласна військова адміністрація доповіла про збиття трьох ракет і влучання по двом обʼєктам критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах: «На них почалися пожежі, є руйнування». Людей просять не вмикати енергомісткі електроприлади з 19:00 до 22:00.

Дніпропетровська ОВА повідомила про знищення 13 ракет у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об’єкти. Сталося кілька займань. Пораненого 39-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.