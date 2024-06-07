Підсумки масованої повітряної атаки на Україну

Минулої ночі російські окупанти вдарили по Україні п’ятьма крилатими ракетами «Х-101» і «Х-555», запущеними бомбардувальниками «Ту-95МС» з Саратовської області РФ. Усі вони були збиті нашою протиповітряною обороною.

Також агресор випустив 53 ударні безпілотні літальні апарати типу іранських «Shahed-131/136» з Краснодарського краю і Курської області РФ та окупованого Криму. 48 з них були збиті.

Усі цілі були вражені у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях мобільними вогневими групам, винищувачами, зенітними ракетними комплексами та засобами радіоелектронної боротьби.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсук», повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Тобто не вдалося збити 5 Шахедів.

На момент написання цих рядків відомо, що внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів на Київщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація: «Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють. Ніхто не постраждав».

Окрім того, органи влади Селидового Донецької області доповіли про черговий удар по місту вже рано вранці: «Пошкоджено будівлі двох підприємств, п’ять багатоповерхових житлових будинків, три магазини та аптека».