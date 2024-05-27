 

Підрозділ «Кракен» підірвав два російські танки

  1. 27.05.2024
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Бійці Сил оборони сьогодні в районі нескореного містечка Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмуту) на Краматорському напрямку розбили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це у своєму Телеграм-каналі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомила служба зв’язків з громадськістю спеціального підрозділу Kraken Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Оприлюднений ролик змонтований з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких коригували, якщо не помиляємося, вогонь нашої артилерії. Не можна також виключати протитанкові міни та ракетні комплекси, а от дронів-камікадзе ми не помітили.

В підсумку видно, як щонайменше три одиниці ворожої техніки зупинилися і сильно палають, їх «начинка» розбігається в сусідні гаї під триваючим артобстрілом, а решта колони розвернулася і поїхала назад.

В коментарі вказано, що були знищені ворожі танки Т-90 «Прорив», Т-72Б3М, бойова машина десанту і неназвана кількість інтервентів: «Ваші (загарбників) атаки — наша радість».

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