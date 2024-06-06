Під Вовчанськом ЗСУ знищили 1009-ий полк ЗС РФ

Незвично, але перші десять з половиною годин шостого червня російські окупанти не вели штурмових дій у прикордонні на півночі Харківської області. Про що заявив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

А в наступному зведенні – станом на 13:30 поточної доби – він взагалі не згадав дану ділянку фронту, що, очевидно, означає продовження затишшя. Можливо, воно є результатом вчорашніх втрат інтервентів, про що також розповів ГШ ЗСУ:

«За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 179 осіб, із них 42 безповоротні (ліквідовані), та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів».

Тим часом, рашистські «воєнкори» повідомляють, що окупанти відвели з району Вовчанська залишки практично знищеного Силами оборони 1009-го мотострілецького полку РФ. Окрім того, особовий склад 9-го м/с полку відмовився виконувати наказ і брати участь у штурмових діях.

«Нічим хорошим для них це не закінчиться», — погрожують рашисти. Але що може бути гіршим за смерть?