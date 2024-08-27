 

Під Вінницею створять оленячу ферму

  1. 27.08.2024
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Незабаром неподалік Вінниці з’явиться ферма для диких копитних. Про доволі амбіційний проєкт у Малих Крушлинцях повідомили у Вінницькій міськраді.

На сесії 23 серпня депутати погодили деталізовані додаткові умови здійснення соціально-економічного партнерства у селі. Про фермера відомо, що він збирається вирощувати оленів та бізонів, а також налагодити органічне виробництво.

«Це рішення стосується підтримки малого бізнесу на наших приєднаних територіях – в Малих Крушлинцях. Там буде працювати екоферма, де вирощуватимуть оленів та бізонів. Це цікава історія з точки зору екотуризму, органічного харчування та можливості посилення економічного потенціалу наших приєднаних територій», – сказав очільник громади Сергій Моргунов.

Підприємцю надали в оренду земельну ділянку площею в понад 19 га. А він у свою чергу має облаштувати інфраструктури, використовувати енергоощадні технології, а також створити нові робочі місця.

За словами директора департаменту економіки і інвестицій Максима Мартьянова, ферма розрахована орієнтовно на 300 голів різних видів оленів та 20 американських бізонів. Туристичну локацію адаптують для реабілітації.

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