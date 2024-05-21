Під Вінницею молодик пограбував жінку

Вінницькі оперативники розшукали зловмисника, який вночі проник до будинку та пограбував його власницю.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, до правоохоронців звернулась 62-річна жителька села Славне.

Жінка розповіла, що ввечері 16 травня до її оселі проник невідомий чоловік та погрожуючи силою відібрав понад 2000 гривень. Після цього він втік.

Оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного та його місце перебування. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель Вінницького району. Затримали зловмисника у Києві.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі відділу поліції № 3 повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні жителя Донецької області суд визнав винним у грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому повторно і в умовах воєнного стану. Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Події мали місце у листопаді 2023-го. Неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік прийшов додому до літньої жінки, яка має вади зору. Він представився працівником адміністрації і запропонував потерпілій надати документи для подальшого оформлення їй гуманітарної допомоги. Поки господарка шукала паспорт, зловмисник скористався безпорадністю жінки, застосував фізичну силу та відібрав у неї всі збереження – майже 130 тис. грн. Після цього він виїхав за межі Вінниччини та через кілька днів був затриманий правоохоронцями на Одещині…