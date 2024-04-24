Під Маріуполем знищено штаб з російськими офіцерами

Минулої ночі в районі окупованого Маріуполя пролунали щонайменше дванадцять потужних вибухів, які почули не лише мешканці самого міста, але й сусідніх населених пунктів, навіть Бердянська (між містами шістдесят кілометрів).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Андрющенко Time» о 6:42 повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко: «По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину».

Загарбники оголошували ракетну небезпеку. Але після вибухів деякі рашистські «воєнкори» заявили, що це по вільному Курахово Донецької області вела вогонь реактивна система залпового вогню «Торнадо-С».

О 13:52 Андрющенко уточнив, що мали місце шість влучань по базі російських інтервентів в селі Бабах-Тарама Мангушського району Донецької області, розташованому якраз між Маріуполем і Бердянськом.

А о 15:16 Петро доповнив, що влучань було не менше десяти. Основне місце ураження — 46.894767, 37.089086 (геодезичні координати). Ліквідовано мінімум сім, поранено двадцять офіцерів загарбників. Однак ці цифри поступово зростають.