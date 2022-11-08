 

Під Херсоном знищено ЗРК, танк і дві гармати окупантів

  1. 08.11.2022
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Минулої доби авіація Збройних сил України на Херсонському напрямку вдарила по чотирьом системам протиповітряної оборони, двом опорним пунктам та двом місцям концентрації техніки російських окупантів.

Паралельно наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань. Це відносно багато, але далеко від рекордів вересня й жовтня, коли завдавалося 400-500 ударів за день.

Тільки підтверджені втрати ворога за вчора склали 32 інтервента, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гаубиці, вісім одиниць броньованої і автомобільної техніки та склад боєприпасів.

Загальна ситуація на лінії фронту залишається без змін. «Противник продовжує оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі», — повідомив у зведенні за сьоме листопада спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Поки що ознак, які б вказували на можливість звільнення Правобережної України в доступній перспективі, не видно.

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