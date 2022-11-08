Під Херсоном знищено ЗРК, танк і дві гармати окупантів
Минулої доби авіація Збройних сил України на Херсонському напрямку вдарила по чотирьом системам протиповітряної оборони, двом опорним пунктам та двом місцям концентрації техніки російських окупантів.
Паралельно наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань. Це відносно багато, але далеко від рекордів вересня й жовтня, коли завдавалося 400-500 ударів за день.
Тільки підтверджені втрати ворога за вчора склали 32 інтервента, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гаубиці, вісім одиниць броньованої і автомобільної техніки та склад боєприпасів.
Загальна ситуація на лінії фронту залишається без змін. «Противник продовжує оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі», — повідомив у зведенні за сьоме листопада спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Поки що ознак, які б вказували на можливість звільнення Правобережної України в доступній перспективі, не видно.
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