Під Херсоном знищено три російські танки

На Херсонському напрямку тривають інтенсивні бої вздовж всієї лінії зіткнення, однак сама вона залишається незмінною. Сторони активно обмінюються артилерійськими ударами.

Про це у зведенні за четверте листопада фактично доповів речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Зокрема, ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали близько 170 вогневих завдань. Це трохи більше, ніж у попередні дні, але відчутно менше показників за період з кінця серпня до половини жовтня, коли рекорд перевищив позначку півтисячі ударів за добу.

Тільки підтверджені втрати російських окупантів за вчора становлять 32 «двохсотих» інтервента, три танки, три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах, чотири артилерійських і зенітних установки, три автомобіля.