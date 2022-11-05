Під Херсоном знищено три російські танки
На Херсонському напрямку тривають інтенсивні бої вздовж всієї лінії зіткнення, однак сама вона залишається незмінною. Сторони активно обмінюються артилерійськими ударами.
Про це у зведенні за четверте листопада фактично доповів речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Зокрема, ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали близько 170 вогневих завдань. Це трохи більше, ніж у попередні дні, але відчутно менше показників за період з кінця серпня до половини жовтня, коли рекорд перевищив позначку півтисячі ударів за добу.
Тільки підтверджені втрати російських окупантів за вчора становлять 32 «двохсотих» інтервента, три танки, три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах, чотири артилерійських і зенітних установки, три автомобіля.
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