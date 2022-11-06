Під Херсоном знищено два взводи окупантів

За минулу добу Збройні сили України на Херсонському напрямку знищили 57 російських інтервентів (два повноцінних взводи), два танки, дві крупнокаліберні гаубиці, три одиниці автомобільної та броньованої техніки. Окрім того, пошкоджено ще одну гармату і дві вантажівки.

Як повідомив у зведенні за п’яте листопада спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, це стало наслідком, в першу чергу, 140 вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами.

Також вчора була відносно активною українська авіація. Штурмовики і гелікоптери атакували опорний пункт і місце концентрації живої сили і техніки ворога в Баштанському і Бериславському районах. А бомбардувальники і винищувачі відпрацювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки на Миколаївщині і системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

Втім, загальна ситуація на фронті наразі не змінилася. Нагадаємо, нальник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускав, що Херсон буде звільнено до кінця листопада.