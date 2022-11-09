 

Під Херсоном знищено чотири танки, САУ і ЗРК окупантів

  1. 09.11.2022
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Минулої доби різко зросла кількість ударів ракетно-артилерійських підрозділів Збройних сил України по російським окупантам на Херсонському напрямку – виконано 290 вогневих завдань. Це в півтора-два рази більше, ніж у попередні дні. Але все одно відчутно менше за рекорди вересня і першої половини жовтня – тоді було по 400-550 ударів.

Про це в ранковому зведенні Оперативного командування «Південь» за восьме листопада, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив його речник Владислав Назаров.

Також вчора одинадцять ударів по ворогу завдала наша авіація.

В підсумку, пропорційно зросли й підтверджені втрати загарбників за добу: 55 інтервентів, ️чотири танки (в кожного 125-міліметрова гармата), зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2», самохідна 120-мм артилерійська установка 2С1 «Акація», два міномети, дев’ять одиниць автомобільної та броньованої техніки, два склади неподалік прифронтових Снігурівки й Костромки.

Загалом «ситуація в південнобузькому операційному районі суттєвих змін не зазнала».

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