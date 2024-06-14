Під час нічної повітряної атаки ППО збила половину ракет

Минулої ночі російські загарбики вдарили по Україні чотирнадцятьма ракетами: десятком крилатих «Х-101» і «Х-555» з бомбардувальників «Ту-95 МС» у Саратовській області РФ, трьома балістичними «Іскандер-М» з окупованого Криму та Краснодарського краю РФ) і аеробалістичною «Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області РФ.

Наша протиповітряна оборона змогла збити тільки сім «Х-101» і «Х-555» та усі сімнадцять дронів-камікадзе типу іранських «Shahed», які ворог запустив зі східного узбережжя Азовського моря (Краснодарський край РФ).

Повітряні цілі збивалися винищувачами, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Донецька обласна прокуратура розповіла про ворожий удар керованою авіаційною бомбою «УМПБ Д-30СМ» по місту Селідове. Поранені шестеро місцевих жителів; пошкоджені щонайменше десять багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптека (дивись фото).

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ворог також завдав авіаудари по Харківщині: «Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп’янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп’янського району. За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль». Жертв і постраждалих немає.